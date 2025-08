Malamovida, sindaci stretti tra tutele e libertà d’impresa

Non c’è solo Trastevere, il rione romano prediletto dalla gioventù capitolina e polo di attrazione notturna per i turisti di passaggio nell’Urbe. Né i casi Darsena, Navigli o piazza Leonardo da Vinci a Milano. Da Trieste a Bari le cronache locali riportano a getto continuo notizie di sindaci alle prese con la “mala movida”, divertimento fuori controllo che finisce per stringere d’assedio via e piazze dei centri storici. A farne le spese decoro, quiete e tranquillità di interi quadranti urbani con...

