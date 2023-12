Manutenzione linea vita: quali sono gli adempimenti

La domanda Abito in un condominio di 12 appartamenti e sul tetto abbiamo installato la «linea vita» già da diversi anni. La ditta che l’ha installata insiste nel voler eseguire la manutenzione ogni due anni, a costi non esattamente convenienti. Tutte le ditte installatrici della linea vita raccomandano la manutenzione periodica (chi annuale, chi biennale o quadriennale), ma io non sono riuscito a trovare una normativa regionale o nazionale che imponga l’obbligo e la tempistica della manutenzione. Alcuni nostri manutentori, antennisti e idraulici, hanno utilizzato la linea vita senza chiedere alcuna certificazione, sostenendo che per loro vale la prova di tenuta prima di cominciare i lavori. Qual è il parere dell’esperto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 novembre

Alla luce dei dati disponibili, si rileva che, secondo l’articolo 115 («Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto») del Dlgs 81/2008 , «nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera A, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione…». Quanto all’obbligo...