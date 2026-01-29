MCE Lab presenta la «Do not list» per ricaricare l’auto elettrica in condominio

Con l’aumento delle auto elettriche, la possibilità di ricaricare in condominio diventa una necessità condivisa, che richiede rispetto rigoroso delle norme per evitare liti e procedimenti giudiziari.

Mce Lab, il laboratorio dedicato al comfort abitativo e all’efficientamento energetico promosso da Mce – Mostra convegno expocomfort, vede nella mobilità elettrica un’importante opportunità per la sostenibilità e la transizione ecologica. In questo contesto, Mce Lab ricorda che un condominio non è una...