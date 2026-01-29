MCE Lab presenta la «Do not list» per ricaricare l’auto elettrica in condominio
Tra gli errori da evitare quello di ricaricare collegando la presa direttamente a quella del garage condominiale: si tratta di furto aggravato
Con l’aumento delle auto elettriche, la possibilità di ricaricare in condominio diventa una necessità condivisa, che richiede rispetto rigoroso delle norme per evitare liti e procedimenti giudiziari.
Mce Lab, il laboratorio dedicato al comfort abitativo e all’efficientamento energetico promosso da Mce – Mostra convegno expocomfort, vede nella mobilità elettrica un’importante opportunità per la sostenibilità e la transizione ecologica. In questo contesto, Mce Lab ricorda che un condominio non è una...