Mediatori in rivolta, Atp lancia l'allarme anche per il settore condominiale di Carlo Pikler - co-presidente Atp- Associazione tutela e protezione

Il Consiglio nazionale della mediazione di Atp, con il suo presidente Massimo Corvino, sposa l'azione di Amef – Associazione mediatori e formatori, la quale, con una lettera aperta inviata al ministero Giustizia, lancia l’allarme sul rischio di mortificare il ruolo e la professionalità dei mediatori. Fa eco il Coa Roma che annuncia l’intenzione di ricorrere al Tar Lazio contro il Dm 9 giugno 2023.

Associazione tutela e protezione, da sempre votata alla valorizzazione delle Adr, non può non prendere posizione al fianco dei mediatori.Come lamenta Massimo Corvino «il vuoto regolamentare, causato dalla mancata pubblicazione dei decreti attuativi della riforma della mediazione, svilisce il ruolo dei mediatori che non solo sono costretti ad operare secondo la nuova formulazione del primo incontro senza poter sperare in una specifica remunerazione, ma, ancor più, continuano a prestare la loro opera professionale in un quadro di indeterminatezza ed approssimazione. In ultimo si vedono esclusi – senza alcuna logica motivazione – dalla possibilità di accedere al nuovo elenco dei mediatori penali».

Riguardo questo specifico aspetto Amef e il Consiglio nazionale della mediazione di Atp valutano la possibilità di azioni giudiziarie, mentre il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma ha già deliberato di impugnare il Dm in sede amministrativa.Dopo la circolare sui requisiti organizzativi degli organismi di mediazione, frettolosamente emanata e rapidamente revocata, gli uffici di Via Arenula continuano a ricevere critiche sulle modalità con cui, a livello regolamentare, è disciplinano il comparto mediazione.

L’impressione è che il sistematico affanno con cui vengono emanate le norme di competenza ministeriale, ne impedisca una attenta analisi preventiva che sarebbe invece garantita da un maggiore coinvolgimento preliminare degli operatori, oltre che di magistrati e cattedratici.

Il risultato è che, ad oggi, alcuna regolamentazione è stata emanata. Le modifiche alla normativa (ampliamento delle materie obbligatorie, primo incontro effettivo, verbale digitale, nuovi crediti d’imposta) sono tutte in vigore dal primo luglio, seppur in mancanza di regole applicative. Gli operatori del settore, quali mediatori, formatori ed organismi, sono in attesa di sapere quale sarà il loro futuro professionale dopo 13 anni di onorato servizio. Gli organismi sono in attesa delle conseguenze dell’impegno (ma anche del mancato impegno), all’adeguamento a requisiti non ancora noti cui sono stati chiamati, pena la sospensione.

Il timore è che i Decreti ministeriali attesi (sulle tematiche collegate alle tariffe, ai requisiti di formazione ed aggiornamento dei mediatori, a quelli di qualificazione dei formatori e organizzativi degli Organismi di mediazione e degli enti di formazione) e per i quali è mancato un costruttivo confronto con le parti interessate, stravolgano nuovamente il settore, ignorando l’esperienza degli operatori, e rischiando di creare un nuovo stop per l’istituto al quale la riforma affida la gran parte delle attese per il contenimento dei tempi medi di giudizio.

Questo impatterebbe in maniera determinante sul contenzioso in materia condominiale, ad oggi obbligato alla mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il dubbio tra gli operatori è se sia meglio sperare in una rapida pubblicazione dei regolamenti (con le conseguenze temute), oppure se caldeggiare una italianissima proroga, accettando l’indeterminatezza attuale per scongiurare il peggio.