Mediazione, in Gazzetta i decreti su crediti fiscali e gratuito patrocinio di Giovanni Negri

Credito di imposta misurato sull'indennità corrisposta fino a 600 euro









Con la firma dei decreti ministeriali da parte dei titolari di Giustizia e Mef, Carlo Nordio e Giancarlo Giorgetti, e la pubblicazione ieri in Gazzetta si definisce il quadro attuativo della nuova mediazione, così come delineata dalla riforma del processo civile che, sul punto, era formalmente entrata in vigore dal 30 giugno. Un debutto in larga parte incompleto, visto che a mancare erano proprio le misure che disciplinano due passaggi chiave della riforma, la procedura per la richiesta e il riconoscimento dei crediti d’imposta e il patrocinio a spese dello Stato.

Quanto al primo punto, va ricordato che in caso di accordo, è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta fino a 600 euro; solo in caso di mediazione obbligatoria o demandata, le parti hanno un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a 600 euro. I crediti sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura fino a un massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della procedura gli importi sono ridotti della metà.

Sulla base di quanto stabilito dal decreto la domanda di attribuzione dei crediti di imposta è presentata attraverso la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it con le credenziali Spid, Cieid almeno di livello due e Cns. Quando la domanda è presentata per conto di un organismo di mediazione o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile dell’organismo o del legale rappresentante della persona giuridica.

La domanda è presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere. Il decreto disciplina poi nel dettaglio ciascuna tipologia di domanda, la natura e i tempi delle verifiche (da concludere comunque con comunicazione dell’importo entro il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda), l’utilizzo in compensazione, ma a rimborso, i controlli e i casi di revoca.

Con un secondo decreto sono determinati gli importi che spettano all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e si disciplinano le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo. All’avvocato in particolare è dovuto il compenso stabilito dai parametri forensi per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, diminuiti della metà. Il legale potrà poi procedere alla liquidazione della parcella con la modalità del credito d’imposta oppure del pagamento dopo emissione di e-fattura intestata al ministero della Giustizia.