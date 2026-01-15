Mediazione su parti comuni: costi da dividere per millesimi
La ripartizione delle spese in parti uguali, rapportate al numero delle unità immobiliari, non trova fondamento normativo
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 dicembre 2025
Nel caso descritto, le spese che ciascun proprietario sostiene per la partecipazione alla procedura di mediazione ex Dlgs 28/2010 devono essere ripartite fra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, secondo l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile. Sebbene i singoli proprietari siano stati chiamati individualmente nella procedura, la...