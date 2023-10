Mediazione senza errori: partecipazione al procedimento del solo legale sprovvisto di idonea procura di Fabrizio Plagenza

La conseguenza è che la domanda è improcedibile il decreto ingiuntivo va revocato

Che la mediazione abbia e debba anche assolvere una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario è cosa nota. Manca però, a distanza di oltre dieci anni dall’ingresso nel nostro ordinamento del Dlgs 28/2010, la conoscenza del procedimento di mediazione. Lacune, errori, mancanze, superficialità, che negli incontri quotidiani che si svolgono innanzi gli Organismi di mediazione, si riscontrano in capo all’operato di alcuni avvocati, amministratori di condominio e a volte anche sui mediatori stessi.

La mancata partecipazione della parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ad esempio, era e continua tutt’ora a mietere vittime. La legge, si sa, non ammette ignoranza. Eppure ancora assistiamo a procedimenti di mediazione obbligatoria con la parte sprovvista dell’assistenza dell’avvocato oppure, come più spesso accade, con la presenza del solo avvocato, senza la parte e senza alcun potere e legittimazione a partecipare al procedimento di mediazione.

Mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo

È nota la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 4 bis Dlgs 28/2010 (aumentata dalla riforma Cartabia). È altrettanto noto che dalla mancata partecipazione della parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. È, ancora, nota la possibilità, ammessa dalla giurisprudenza di merito, che in tal caso la parte possa anche subire la condanna ex articolo 96 comma 3 Codice procedura civile, al risarcimento del danno per lite temeraria.

Se tutto questo è notoriamente vero, non si riesce a comprendere come possa accadere che, ancora oggi, si assuma che nulla possa succedere laddove si presenti in mediazione l’avvocato senza la parte, sprovvisto di procura speciale sostanziale oppure nel caso in cui la parte non presenzi o continui a non presenziare senza alcun giustificato motivo.

I chiarimenti del Tribunale di Roma

Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza 11746/2023 ha avuto modo di spiegare che un siffatto comportamento riduce la mediazione «in un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l’obbligo sancito dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie».

In questa sentenza, il Tribunale laziale spiega, infatti, che se è vero che «nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare una lite, resta ferma la convinzione che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev’essere in qualche modo sanzionato».

Ancora più recentemente, la questione è stata affrontata dal Giudice di pace di Roma che, con la sentenza 17428 pubblicata il 27 settembre 2023, è tornato a spiegare gli effetti negativi derivanti dalla mancata partecipazione della parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore del condominio, richiesto ed ottenuto per compensi non percepiti all’epoca del mandato.

Ebbene, senza che il Giudice entrasse nel merito, con una sentenza di improcedibilità della giudiziale, ha “travolto” il decreto ingiuntivo, revocandolo e condannando l’ex amministratore, che pur assumeva essere creditore del condominio, al pagamento delle spese di lite in favore della compagine condominiale.

La vicenda processuale

Venendo ai fatti di causa, successivamente all’opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice inviava le parti in mediazione vertendo la controversia (contrariamente a quanto assunto dal legale dell’opposto, a dire il vero) sulla materia condominiale. Il condominio opponente produceva la copia del verbale del primo incontro di mediazione del 14 aprile 2023 e del successivo verbale di mediazione del 19 luglio 2023 conclusosi negativamente per assenza della parte opposta (l’ex amministratore) ad entrambi gli incontri.

Emergeva quindi che l’opposto, su cui gravava l’onere di introdurre il procedimento di mediazione, aveva sì «avviato la procedura di mediazione, ma nei due incontri tenutisi non è mai comparso personalmente, avendo ivi partecipato solo il legale nominato». Tuttavia, e (dovrebbe essere) noto che «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal Dl 69 del 2013, convertito con modifiche nella legge 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste» (Cassazione 8473/2019).

La corretta mediazione

- è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;

Quanto all’assolvimento della condizione di procedibilità, trattandosi di materia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ex amministratore, benchè avesse provveduto a depositare l’istanza di mediazione, non ha regolarmente partecipato al procedimento di mediazione, «non avendo partecipato agli incontri né conferito, per quanto in atti, idonea procura al proprio legale né infine comunicato la propria indisponibilità a procedere oltre».

Tale condotta ha comportato che la condizione di procedibilità delle controversie in materia di condominio, quale quella in esame, non poteva dirsi realizzata.

E poiché nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengono introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta (Cassazione Sezioni unite 19596/20), «ne consegue che, in difetto di idonea mediazione, alla pronuncia di improcedibilità di cui all’articolo 5 comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Conclusioni

Concludendo, a causa della mancata partecipazione della parte personalmente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione a cui presenziava il solo legale munito di procura alle liti conferita per il giudizio, la domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo veniva dichiarata improcedibile e per tale motivo il decreto ingiuntivo veniva revocato, con condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell’ex amministratore.