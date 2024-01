Mediazione senza errori: verifica della condizione di procedibilità anche per la domanda riconvenzionale

All’esito dell’entrata in vigore della riforma della giustizia, l’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria è stato ulteriormente incrementato, rispetto all’originaria previsione del Dlgs 28/2010. Si prevede oggi, infatti, che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi