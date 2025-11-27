Mediazione, sopraelevazione e immissioni tra i temi della settimana
Focus anche su immobili con vincolo di destinazione d’uso ad albergo, locazione e impugnazione delle delibere di comunione e di condominio
In Condominio e immobili 24 novembre 2025, L Ciafardini, «A quali requisiti la legge regionale può subordinare lo svincolo di un immobile dalla destinazione ad attività alberghiera divenuta antieconomica?», ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale 143 del 7 ottobre 2025. La Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal Tar Liguria e ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria numero 1 del 2008, nel testo sostituito dall’articolo...