Messa in sicurezza: è sempre competente l’assemblea
Il solaio interpiano è di proprietà privata ma se svolge funzione portante dell’edificio è parte comune
Il Tribunale di Latina nella sentenza 2032/2025 depositata il 27 novembre si è occupato della questione se l’assemblea abbia o meno la competenza a decidere sull’effettuazione di opere di consolidamento riguardanti parti dell’immobile (solai interpiano nello specifico) che sono, quanto meno potenzialmente, di proprietà privata.
I fatti
La controversia nasceva dall’impugnazione proposta da alcuni condòmini...