I temi di NT+Le ultime sentenze

Messa in sicurezza: è sempre competente l’assemblea

Il solaio interpiano è di proprietà privata ma se svolge funzione portante dell’edificio è parte comune

di Luigi Salciarini

Il Tribunale di Latina nella sentenza 2032/2025 depositata il 27 novembre si è occupato della questione se l’assemblea abbia o meno la competenza a decidere sull’effettuazione di opere di consolidamento riguardanti parti dell’immobile (solai interpiano nello specifico) che sono, quanto meno potenzialmente, di proprietà privata.

I fatti

La controversia nasceva dall’impugnazione proposta da alcuni condòmini...

Correlati

I temi di NT+Cedimento del fondello del solaio e infiltrazioni sottostanti: chi paga?

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+