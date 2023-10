Modifica del riparto spese, delibera non sempre nulla di Augusto Cirla









Non è sempre automaticamente nulla la delibera dell’assemblea che modifica solo a maggioranza i criteri di riparto delle spese tra i condomini. Quando infatti l’assemblea si limita ad applicare, nel caso concreto, una ripartizione di determinate spese in difformità dei criteri predefiniti dalla legge o dal regolamento, la delibera è semplicemente annullabile e dunque impugnabile davanti all’autorità giudiziaria dal condomino dissenziente nel termine di 30 giorni da quando la delibera è stata assunta, se era presente in assemblea, oppure dal ricevimento del verbale, se era assente, in base all’articolo 1137 del Codice civile.

È invece radicalmente nulla e impugnabile in ogni tempo la delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, stabilisce o modifica i generali criteri di ripartizione delle spese per renderli definitivamente applicabili anche in futuro. Tale materia, infatti, esula addirittura dalle attribuzioni dell’assemblea ed è sottratta al metodo maggioritario.

Così si è espressa la Corte di cassazione con l’ordinanza 29071del 19 ottobre 2023, che ha peraltro richiamato un principio che già era stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 9839 del 2021.

La vicenda

Era successo che alcuni condomini, pur decorso il termine di 30 giorni, avevano impugnato di fronte al Tribunale la delibera con cui l’assemblea aveva ripartito tra tutti i condomini una spesa invece di competenza solo di alcuni di loro in base al comma 3 dell’articolo 1123 del Codice civile.

Sul presupposto che i criteri di riparto delle spese condominiali previsti dalla legge possono essere derogati solo da una diversa convenzione contenuta in un regolamento di natura contrattuale oppure approvata con il consenso di tutti i condomini, i ricorrenti avevano chiesto di dichiarare l’invalidità della delibera perché nulla.

Già i giudici di merito avevano ritenuto tardiva l’impugnazione, perché la delibera era solo annullabile e non nulla. La decisione ha poi trovato conferma in Cassazione, che ha colto anche l’occasione per riepilogare le regole in tema di impugnazione delle delibere assembleari che modificano i criteri di ripartizione della spesa.

La decisione

Sono nulle, chiarisce la Suprema corte, le delibere con cui l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini, mentre sono semplicemente annullabili quelle delibere che riguardano la ripartizione in concreto di una determinata spesa di gestione di un bene o di un servizio comune, talché l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nei termini indicati dall’articolo 1137 del Codice civile, proprio per assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali, così che il condominio sia in grado di conseguire la sua primaria finalità di gestire le cose comuni nell’interesse della collettività dei partecipanti.

L’assemblea, nel ripartire le spese condominiali, non può fare affidamento su prassi adottate nel tempo; deve invece eseguire il riparto stabilito dalle tabelle millesimali, se esistenti, oppure secondo quanto stabilito dalla legge (Cassazione 26042/2019).

Inoltre, l’unanime manifestazione di volontà di modificare gli esistenti criteri di riparto può essere raggiunta anche al di fuori dell’assemblea, purché sia osservata la forma scritta. Il condomino che non ha potuto partecipare, personalmente o per delega, all’assemblea può successivamente comunicare a tutti i condomini il proprio consenso alla modifica dei criteri al criterio di riparto delle spese con i mezzi più idonei (Cassazione 21086/2022). Non rileva dunque l’attività dell’assemblea, ma la formazione di un valido accordo rappresentato dalla sommatoria dei consensi, che può legittimamente perfezionarsi attraverso un’adesione postuma da parte dell’assente: il suo consenso si aggiunge a quello espresso da chi ha partecipato all’assemblea, andando così a realizzare l’unanimità richiesta per la validità della decisione pur in origine viziata.