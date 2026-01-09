Modificato il regime di esenzione IMU per immobili degli enti non commerciali

Tra le varie novità stabilite nel vasto campo tributario, la legge di Bilancio per l'anno 2026 (legge 199/2025), con una disposizione di interpretazione autentica avente quindi effetto retroattivo, ha modificato il regime di esenzione IMU previsto per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento (con modalità non commerciali) di attività assistenziali, sanitarie e didattiche.
Il parlamento italiano, come ogni fine d'anno, approva e mette a disposizione dei propri cittadini un "esercito" di disposizioni normative che formano un eterogeneo pacchetto di misure, anche fiscali, che nel corso del nuovo anno incideranno sulla vita quotidiana di numerose persone (pensionati, dipendenti, imprese, professionisti, associazioni, enti, ecc.). In buona sostanza, si tratta della classica manovra economica di fine d'anno, rappresentata e denominata da qualche anno "legge di bilancio" (...
Argomenti
I punti chiave
- Definizione agevolata per interessi e/o sanzioni (commi 102-103)
- Definizione agevolata per debiti pregressi (commi 104-110)
- Esenzione IMU per fabbricati oggetto di eventi sismici (commi 580 e 583)
- Esenzione IMU zona franca urbana sisma centro Italia (comma 591)
- Esenzione IMU per fabbricati oggetto di eventi sismici (comma 595)
- Attività di riscossione coattiva (comma 662)
- Esenzione IMU per immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)
Proroga dei bonus edilizi per il 2026
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario