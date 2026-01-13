Molesto il rumore che supera la normale tollerabilità in un determinato contesto

Il problema riguarda tutta Italia e l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) ad agosto 2025 ha pubblicato delle linee guida, sotto forma di Quaderni operativi, per aiutare i Comuni a gestire il fenomeno della malamovida, fornendo supporto su come utilizzare gli strumenti normativi, principalmente le ordinanze sindacali ex articolo 50 e 54 del Tuel (Testo unico enti locali), per bilanciare le attività economiche con la tutela della quiete pubblica. Le pronunce sul tema sono numerose a partire...

