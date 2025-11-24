Multiproprietà e clausola compromissoria

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 settembre 2025, n. 25977 ha stabilito che la clausola compromissoria, contenuta nel regolamento di una comunione di residence in multiproprietà, che conferisce ad un collegio arbitrale la competenza a risolvere le controversie fra la comunione e i multiproprietari è nulla nei casi in cui, dagli atti di compravendita, non risulti l'effettiva esistenza di una seria trattativa sulla scelta di compromettere in arbitri le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del regolamento.

La Corte di Cassazione, con un sua recente decisione (ord. 23 settembre 2025, n. 25977) ha preso in esame il tema delle condizioni di validità della clausola compromissoria destinata ad operare nelle controversie fra una comunione di residence in multiproprietà e i multiproprietari e ha approfondito anche l'aspetto della vessatorietà di queste clausole con riferimento alla disciplina sulla tutela dei consumatori prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005).

La disciplina sulla multiproprietà

Istituto nato nell'...