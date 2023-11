Mutui, 500mila famiglie con le rate fuori controllo di Vito Lops

Effetto tassi alti. A rischio crediti per 60 miliardi erogati a famiglie che sostengono oneri sul debito che superano il 50% del reddito disponibile. Prevista una crescita di aste immobiliari nel 2024









«I tassi resteranno alti per diversi trimestri». Le parole con cui di recente il governatore della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito la fermezza nell’attuare una politica monetaria restrittiva al fine scongiurare una seconda ondata di inflazione, potrebbero rivelarsi un macigno finanziario per molte famiglie italiane, intrappolate in mutui variabili andati fuori controllo.

Il Sole 24 Ore ha calcolato, con l’aiuto dell’Osservatorio SalvaLaTuaCasa di Nomisma e Save Your Home, che i contratti di mutuo...