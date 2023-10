Nasce Condowe, la app che monitora l’impatto energetico dei condomìni

La piattaforma è l’unica che offre l’Ape gratuitamente ai sottoscrittori

Gli amministratori dei condomìni si trovano sempre più spesso a dover affrontare sfide complesse in un panorama in continua evoluzione. L’adeguamento a normative sempre più stringenti, l’integrazione di nuove tecnologie e le nuove direttive europee che impongono agli edifici di classe G di raggiungere la classe E entro il 2033 sono solo alcune delle questioni che richiedono una sempre maggiore competenza e flessibilità. Ed è per questo . comunica una nota - che nasce l’app Condowe una soluzione innovativa che rivoluziona la gestione condominiale per affrontare con consapevolezza e sicurezza le sfide del futuro.

Cosa è Condowe

Disponibile gratuitamente negli app store apple e google, Condowe non è solo una semplice applicazione, ma un vero e proprio ecosistema che intende semplificare e ottimizzare la vita degli amministratori e dei condòmini. Grazie alla sua piattaforma, le comunicazioni diventano rapide, chiare e immediate: attraverso la bacheca condominiale digitale, è possibile ricevere e inviare aggiornamenti su problematiche o interventi in tempo reale, assicurando trasparenza ed efficienza senza precedenti.

Ma non si tratta solo di comunicazione. Con il Condorating, infatti, gli amministratori possono monitorare l’impatto energetico dei condomìni, ricevendo consigli su come ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la transizione ecologica. Il servizio offre, inoltre, una serie di vantaggi economici sia per gli amministratori che per i condòmini. Gli amministratori possono accumulare royalties sui servizi privati acquistati dai condòmini, generando una nuova fonte di guadagno, mentre i condòmini hanno la possibilità di accumulare crediti condominiali ogni volta che effettuano un acquisto sullo shop di Condowe, che potranno essere poi utilizzati per abbattere e ridurre le spese condominiali future.

I servizi offerti da Condowe

Un ulteriore beneficio offerto esclusivamente da Condowe è il certificato energetico (Ape) con cashback al 100%. Redatto da un tecnico qualificato tramite un sopralluogo all’immobile, l’Ape fornisce dettagli chiari su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e dei consumi energetici, configurandosi come un documento cruciale per chi vuole comprendere appieno le caratteristiche energetiche del proprio immobile.

La sicurezza e l’efficienza energetica sono due pilastri fondamentali dell’ecosistema di Condowe. Il servizio, infatti, offre un check-up sicurezza gratuito, che consente di rilevare tempestivamente eventuali criticità nel condominio. Una volta identificati i problemi, l’azione è pronta e diretta, garantendo risposte efficaci e tempestive e mitigando le responsabilità dell’amministratore- precisa ancora la nota.