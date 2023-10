Necessità di interventi manutentivi per ovviare a difetti di costruzione: responsabilità del condominio di Eugenio Correale

Quest’ultimo assume dal momento della sua costituzione il distinto obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 28253 del 9 ottobre 2023.

In sintesi

Il condomino può agire nei confronti del condominio per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili all’originario proprietario pro indiviso dell’edificio, e siano stati oggetto di transazione con gli acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell’articolo 1490, comma 2, Codice civile. Infatti, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l’obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

L’analisi

È difficile immaginare un tema che, più di quello affrontato dalla sentenza in commento, reclamasse netta e chiara presa di posizione del giudice di legittimità. Una sentenza ormai remota e che non si vuole ulteriormente richiamare aveva permesso di supporre che il condominio andasse esente da responsabilità quando i pregiudizi risentiti dai condòmini e dagli abitanti dell’edificio condominiale derivino da vizi costruttivi emersi prima della costituzione del condominio. La sentenza sgombra il terreno da un equivoco inutile. Del resto si trattava di idea molto stravagante, poiché è decisamente improbabile che alle carenze delle parti comuni non debba provvedere il condominio e perché è ancor meno immaginabile che uno dei condòmini si assuma l’onere di riparare a proprie cure ed a proprie spese un intero tetto o un intero lastrico solare di copertura.

Tuttavia, il precedente era comunque comodo per alcuni e difettava una recente, chiara e netta presa di posizione in contrario. La sentenza in commento si è uniformata al principio di diritto enunciato da Cassazione Sezioni unite 10 maggio 2016, n. 9449, secondo il quale dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o l’usuario esclusivo) del lastrico, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130 Codice civile, comma 1, n. 4, nonché sull’assemblea dei condòmini ex articolo 1135 Codice civile, comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Partendo da tale premessa è risultato agevole rilevare l’omissione di riparazioni del lastrico.

Conclusioni

Di conseguenza è stata riconosciuta a chi patisca infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di uso esclusivo la facoltà di esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all’articolo 2051 Codice civile, per la ricollegabilità di tali danni all’inosservanza da parte del condominio medesimo del dovere di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa. La responsabilità del condominio sussiste anche se le condizioni di degrado delle parti comuni siano imputabili già all’originario proprietario pro indiviso dell’edificio, in quanto il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore (o costruttore), ma assume dal momento della sua costituzione il distinto obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno (Cassazione 3209 del 1991; numero 6856 del 1993; numero 3753 del 1999; numero 1994 del 1980).