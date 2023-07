Negozi in condomìni, niente bonus per la manutenzione di Marco Zandonà









Devo iniziare lavori di riqualificazione di un piccolo negozio che fa parte di un complesso condominiale, non soggetto a manutenzione. Gli interventi da realizzare consistono nel rifacimento del pavimento, con sistemazione dell'impianto di riscaldamento ( centralizzato), nel rifacimento dell'impianto elettrico e nella sostituzione di una porta d'ingresso con una porta blindata.

Posso fruire in toto del bonus ristrutturazioni al 50% e dell'applicazione dell'Iva al 10 per cento? Per tali lavori, devo presentare una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) al Comune?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 luglio

Gli interventi descritti rientrano fra quelli di manutenzione straordinaria e, essendo interni all’unità immobiliare a destinazione commerciale, anche se la stessa unità si trova in un condominio, non si rende applicabile la detrazione del 50% per le spese sostenute, come descritte. Allo stesso modo, si applica l’Iva con aliquota ordinaria del 22 per cento; per tali unità, infatti, l’aliquota Iva del 10% è applicabile solo in caso di interventi...