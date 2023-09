Nel bilanciamento di valori prevale sempre la solidarietà condominiale sull'interesse del singolo non apprezzabile di Ivana Consolo

Necessario operare un doveroso contemperamento tra la compressione del diritto del singolo e la funzione pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche

Con la sentenza numero 852 emessa dal Tribunale di Sassari lo scorso 18 agosto, viene fornita una semplice ma efficace dimostrazione di come si debbano correttamente soppesare gli interessi contrapposti in condominio. Da un lato, si evince che la solidarietà condominiale potrebbe imbattersi in dei limiti; dall’altro, si chiarisce che qualora i limiti non siano particolarmente rilevanti ed apprezzabili, il principio elaborato dalla Cassazione trionfa indisturbato.

La vicenda processuale

Un condominio deliberava, autorizzandola, l’installazione di un impianto elevatore in aderenza alla facciata centrale dell’edificio, allo scopo di rendere accessibile il fabbricato a tutti i condòmini, anche e principalmente a coloro i quali presentavano disabilità tali da rendere doveroso un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. A tale deliberato, seguiva la reazione di una dei condòmini, che non esitava a citare in giudizio la compagine condominiale sostenendo che:

• l’opera programmata, avrebbe occupato dei locali tecnici situati nella parte inferiore dello stabile destinati ad ospitare delle condutture al servizio dell’unità immobiliare della stessa, nonché la cisterna idrica al servizio del suo appartamento;

• l’intervento pregiudicava il decoro architettonico del fabbricato, ed era ingiustificato il mancato vaglio di soluzioni tecniche alternative alla collocazione dell’ascensore in questione.

Nel rivolgersi al Tribunale, la condòmina chiedeva la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera e dunque, di fatto, la non realizzazione dell’opera.

Il condominio convenuto resisteva alle argomentazioni addotte da parte attrice, negando che la decisione impugnata potesse compromettere in qualche misura i diritti della condòmina, e precisando che l’installazione dell’ascensore non avrebbe comportato alcuna soppressione, né una significativa limitazione della funzione, della destinazione, e del godimento della cosa comune da parte dei condòmini tutti, e dell’attrice in particolare. Ovviamente, si provvedeva a sottolineare con forza la finalità solidaristica dell’intervento.

Il bilancio dei valori opera in favore del condominio

L’autorità giudiziaria a cui viene sottoposta la vicenda in esame, è il Tribunale di Sassari, che dirime la controversia emettendo un provvedimento molto semplice e snello, ma anche decisamente interessante. Ciò che i giudici realizzano, è il cosiddetto bilanciamento dei valori. In cosa consiste? Possiamo rispondere con una efficace metafora: ponendo sui piatti di una bilancia due interessi egualmente rilevanti e meritevoli di tutela, il giudice ha il potere di ponderarli adeguatamente e scegliere quale, fra di essi, avrà maggiore peso.

Il Tribunale sardo, procede quindi a soppesare le due situazioni contrapposte, e si sofferma dapprima sulla valutazione dell’interesse sotteso alla delibera oggetto di controversia: la garanzia dell’accessibilità ai condòmini disabili. Sul punto, è nota l’esistenza di un’interpretazione giurisprudenziale che valorizza fortemente il favore espresso dal legislatore alla salvaguardia dell’interesse generale a consentire l’agevole accesso agli edifici, qualificabile come funzione sociale oggetto di tutela costituzionale che va adeguatamente tutelata e promossa. Ne consegue che, ogni eventuale sacrificio del diritto d’uso o di godimento individuale, vada necessariamente soppesato e valutato alla stregua del cosiddetto principio di solidarietà condominiale.

La solidarietà condominiale

Appare rilevante richiamare il principio in parola, ricorrendo proprio alle espressioni utilizzate dagli ermellini in alcune sentenze: la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato, implica di per sé il contemperamento (al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali) di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili (…) È necessario operare un doveroso contemperamento tra la compressione del diritto del singolo condòmino e la funzione pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, dando prevalenza a quest’ultima laddove il sacrificio del diritto individuale non sia significativo.

Posto tale fondamentale principio quale guida, il Tribunale prende in esame il sacrificio che l’innovazione deliberata comporti a carico della condòmina istante. Per procedere a tale valutazione, i giudici si avvalgono di una consulenza tecnica d’ufficio; ma per interpretare correttamente la Ctu, si pone mente ancora una volta alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui una innovazione può ritenersi illegittima e quindi vietata, solo nel momento in cui la compromissione dell’uso e del godimento della parte comune sia alquanto apprezzabile.

La rilevanza della compromissione dell'uso del bene

In altri termini, nel giudizio di contemperamento fra l’interesse generale all’accessibilità dello stabile in tutte le sue parti, e quello del singolo, quest’ultimo prevale solo se, in esito al giudizio in fatto sulle caratteristiche ed il posizionamento dell’innovazione, possa configurarsene una sensibile limitazione, anche in termini temporali oltre che propriamente funzionali. Posto quale punto fermo questo ulteriore principio, vediamo cosa emerge dalla Ctu.

Il perito chiarisce che la realizzazione del vano elevatore comporterebbe una rimozione solamente temporanea della cisterna per la riserva idrica, ed essendosi espressamente previsto l’obbligo a carico dei condòmini richiedenti l’impianto di ripristinare una nuova cisterna dotata di capienza adeguata, la comparazione fra dette esigenze non può che indurre a ritenere non apprezzabilmente compromesso il diritto del singolo condòmino, avuto riguardo soprattutto alla temporaneità della privazione dell’uso della cosa comune.

Conclusioni

Il sacrificio a carico del singolo è dunque da ritenersi tollerabile ed esigibile nel raffronto con l’esigenza delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche. Quanto poi all’affermata lesione del decoro architettonico dell’edificio, nessuna prova è stata fornita circa la ricorrenza del relativo pregiudizio. Alla luce di questa puntuale disamina, molto argomentata in punto di diritto, è chiaro che la metaforica bilancia di cui si è detto in precedenza, non può che pendere dalla parte del condominio convenuto.

Ogni doglianza di parte attrice viene rigettata, non potendosi neppure accogliere la sua richiesta di annullamento della delibera per lesione del decoro architettonico, ciò a causa dell’improponibilità dell’azione per intervenuta decadenza (la condòmina non ha agito nei 30 giorni dall’adozione della delibera).