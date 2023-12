Nel condominio minimo serve sempre l’unanimità per ripartire le spese

La domanda

Possiedo un’abitazione bifamiliare con un mio parente, composta di due piani e garage, io ho l’ottanta per cento delle quote ed il cugino il restante venti per cento. Poiché dobbiamo fare dei lavori al tetto ed alla facciata chiedo se, in mancanza di accordo, posso decidere soltanto io dato che possiedo la maggior parte della villetta.