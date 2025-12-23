Fisco

Nella finanziaria siciliana aiuti modello superbonus

Introdotti contributi che coprono fino al 50% delle spese ammissibili per interventi di riqualificazione energetica, miglioramento strutturale e adeguamento sismico degli edifici

di Rosario Dolce

La legge di stabilità regionale siciliana per il triennio 2026-2028 (il valore totale è di circa 1,5 miliardi di euro) introduce una misura di rilievo per il settore immobiliare, destinando complessivamente 45 milioni di euro per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali-condominiali (con la previsione di 5.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, stando al Ddl stabilità). Si tratta di un intervento che segna una scelta strategica della Regione ...

Correlati

Immobili condonati, ora i bonus sono ammessi

Gli ultimi contenuti di Fisco