Nella finanziaria siciliana aiuti modello superbonus
Introdotti contributi che coprono fino al 50% delle spese ammissibili per interventi di riqualificazione energetica, miglioramento strutturale e adeguamento sismico degli edifici
La legge di stabilità regionale siciliana per il triennio 2026-2028 (il valore totale è di circa 1,5 miliardi di euro) introduce una misura di rilievo per il settore immobiliare, destinando complessivamente 45 milioni di euro per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali-condominiali (con la previsione di 5.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, stando al Ddl stabilità). Si tratta di un intervento che segna una scelta strategica della Regione ...
Bonus “prima casa” solo se il riacquisto avviene entro un anno
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario