Nella mediazione obbligatoria il termine di avvio non è perentorio

In tema di mediazione delegata, la previgente formulazione dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010, prevedeva espressamente che il Giudice, quando la mediazione non fosse già stata avviata, assegnasse alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Da tempo la giurisprudenza si era interrogata sulla natura perentoria o ordinatoria di tale termine e benché la Cassazione, con la sentenza 40035 del 2021, avesse già propeso per la prima delle due tesi, non erano mancate...