Nessun danno prodotto dall'amministratore se usa i fondi dei proprietari per il condominio di Edoardo Valentino

Non è necessario che le somme risultino in bilancio, essendo sufficiente anche solo la sussistenza del riconoscimento dell'esistenza delle stesse, da imputare a futuro credito









Una coppia di proprietari agiva in giudizio avverso un amministratore di condominio reo, secondo la loro ricostruzione, di avere sottratto alcuni fondi da loro versati nelle casse condominiali. Negli atti depositati, infatti, essi rimarcavano di avere versato una ingente somma – circa € 10.000,00 – nelle casse condominiali al fine di costituire un fondo personale per eventuali future spese straordinarie e lavori. Al momento del passaggio di consegne, tuttavia, il nuovo amministratore aveva evidenziato come sul conto corrente condominiale non vi fosse rimessa alcuna. La coppia, quindi, aveva agito avverso l'amministratore uscente lamentando – ai sensi degli articoli 1710 e 1218 Codice civile – la violazione dei doveri contrattuali dello stesso e in ogni caso la sussistenza di una perdita patrimoniale in capo agli stessi.

I giudizi di merito

A seguito del primo grado di giudizio il Tribunale accoglieva le ragioni della coppia e condannava l'amministratore alla refusione dei predetti importi. Il giudizio, tuttavia, giunto in appello subiva una completa riformulazione con assoluzione dell'amministratore uscente. Il ragionamento della Corte territoriale era il seguente: la somma in questione non era presente sui conti, presumibilmente questa era stata usata per far fronte alla spesa corrente del condominio. Lo stabile, però, con successiva assemblea straordinaria, aveva confermato il versamento da parte dei coniugi e riconosciuto il proprio debito nei confronti degli stessi di tal che, in ogni caso, in caso di esecuzione di lavori straordinari essi non avrebbero dovuto nuovamente versare le somme. Non vi era stata quindi alcuna sottrazione da parte dell'amministratore, né danno verso i condòmini.

I motivi del ricorso alla Suprema corte

I due proprietari agivano, quindi, in sede di Cassazione, contestando la predetta decisione. In particolare con il loro ricorso essi affermavano come materialmente le somme non fossero presenti comunque sul conto corrente dello stabile e come l'assemblea di condominio, non essendo stata all'unanimità, non avrebbe avuto le caratteristiche per riconoscere il debito. Con la decisione numero 19987 del 12 luglio 2023 la III sezione della Cassazione rigettava il predetto ricorso. Secondo gli ermellini, infatti, al fine di escludere la responsabilità dell'amministratore di condominio nel presunto ammanco, non sarebbe stata necessaria la materiale presenza dei fondi sul conto corrente condominiale, essendo a tal fine sufficiente anche solo la sussistenza del riconoscimento dell'esistenza delle somme, da imputare a futuro credito a favore dei due condomini.

Tale credito sarebbe infatti non solo «opponibile in compensazione», ma anche «in qualsiasi momento esigibile», conferendo le necessarie garanzie di fungibilità e liquidità dello stesso. Quanto al valore del riconoscimento di debito, i giudici della Cassazione affermavano che, anche senza l'unanimità, il riconoscimento del debito da parte degli altri condòmini ha una sufficiente valenza legale in quanto essi stessi sarebbero gli unici soggetti deputati ad esigere l'eventuale credito. Il ricorso, in considerazione di quanto affermato, veniva rigettato integralmente.

Conclusioni

Il principio in sostanza affermato dalla Cassazione è che, nella tenuta della complessa contabilità condominiale, è sostanzialmente equivalente avere le somme sul conto corrente condominiale o avere le stesse come riconoscimento di un credito verso i condòmini che le hanno versate. Ciò che conta, al fine di determinare la responsabilità dell'amministratore, è che le somme siano state utilizzate per spese del condominio e che di tali passaggi sia data adeguata redazione con criteri contabili e nel corso della successiva assemblea condominiale.