Niente bonus del 50% per gli italiani residenti all’estero
Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 273/2025 che ha trattato il caso di una persona residente in Svizzera regolarmente iscritta all’Aire
I soggetti residenti all’estero non possono considerare la propria abitazione in Italia come la propria «abitazione principale». Pertanto, per i lavori edilizi, che effettuano su questa unità immobiliare, non possono beneficiare della detrazione del 50% (per il bonus casa, il sismabonus o l’ecobonus) per le spese sostenute nel 2025 (e/o nel 2026, in caso di conferma della proroga al 2026 di questa percentuale maggiorata, come previsto dal Ddl di Bilancio 2026), in luogo della percentuale ordinaria...
Correlati
Altri provvedimenti
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti