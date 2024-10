Niente extra per l’assemblea che serve a «esaurire» l’ordine del giorno

La domanda Un amministratore convoca l’assemblea ordinaria di fine gestione e, all’inizio della stessa, informa i condòmini che, per un impegno sopravvenuto, non può prolungarne la durata oltre le due ore, per cui gli argomenti all’ordine del giorno eventualmente non trattati saranno discussi in un’assemblea successiva. Nel verbale egli specifica, però, che quest’ultima sarebbe stata un’assemblea straordinaria, e quindi con un compenso extra. Si chiede se tale operato è corretto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 ottobre 2024

Il problema posto dal lettore attiene alla possibilità per l’amministratore di chiedere un compenso per la convocazione e lo svolgimento di una riunione straordinaria dell’assemblea resasi necessaria per l’anticipata interruzione dei lavori di una prima riunione, a causa di un impegno sopravvenuto dello stesso amministratore. Occorre preliminarmente evidenziare ...