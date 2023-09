Niente trattamento Iva sull’indennizzo al locatario per migliorie di Simona Ficola









La domanda La domandaUn contratto di locazione commerciale tra due Srl viene risolto consensualmente e anticipatamente. Oltre alla restituzione del deposito cauzionale, la parte conduttrice riceve, a titolo di indennizzo (ex articolo 1592, primo comma, secondo periodo, del Codice civile), una determinata somma, che, all'atto della registrazione della scrittura privata di risoluzione consensuale, viene assoggettata a imposta di registro, ex articolo 40 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, Tur), nella misura del 3 per cento (articolo 9, tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. Con riferimento alla somma incassata a titolo di indennizzo, la parte locatrice è obbligata a emettere fattura elettronica? Come va qualificata l'operazione ai fini Iva?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore del 28 agosto

Occorre premettere che il richiamo all'articolo 1592, primo comma, secondo periodo, del Codice civile permette di qualificare l'indennizzo corrisposto dalla parte locatrice al conduttore dell'immobile quale indennità per miglioramenti apportati alla cosa locata, e lascia presumere che ci sia stato il consenso del locatore all'esecuzione di questi interventi.

Per stabilire il trattamento ai fini Iva dell’indennizzo in questione, va stabilito se esso possa essere inquadrato o meno nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, posto che solo nel primo caso si realizza un'operazione imponibile.

Sulla base degli elementi forniti, analogamente a quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 860 del 23 dicembre 2021, l'indennizzo descritto dal quesito appare correlato al dato obiettivo dell'incremento di valore dell'immobile riconosciuto dalla società locatrice (e non rappresenta l'oggetto di un'obbligazione contrattuale tra le parti); pertanto, esso deve considerarsi escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva, per mancanza del presupposto oggettivo. Da questa qualificazione deriva che la parte locatrice non è obbligata a emettere fattura per l'importo percepito.