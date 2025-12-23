Condominio

No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri

Preoccupa l’istituzione di un registro nazionale con funzione abilitante che potrebbe portare alla progressiva estromissione dell’associazionismo dal sistema di qualificazione professionale

di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi

La proposta di legge di riforma del condominio, depositata lo scorso 11 novembre alla Camera dall’onorevole Elisabetta Gardini (Atto 2692) e sottoscritto da altri parlamentari di maggioranza, desta molte preoccupazioni e non riesce a fornire soluzioni concrete ai molteplici problemi che ruotano attorno alla gestione condominiale.

Sono purtroppo molteplici le criticità individuate dall’Anapi, anticipando che parteciperemo attivamente ai tavoli di confronto che verranno convocati dall’inizio del nuovo...

