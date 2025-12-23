Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
Il sistema di aggiornamento degli amministratori non è basato su crediti formativi, ma prevede requisiti precisi
Il decreto del ministro della Giustizia 140/2014, dando attuazione alla previsione dell’articolo 71 bis disposizioni attuative Codicee civile, ha regolato contenuti, modalità e caratteristiche della formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio. Come noto, l’assolvimento dell’obbligo formativo (iniziale e periodico) è uno dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore, la mancanza dei quali ha conseguenze sulla nomina del professionista.
In giurisprudenza si ...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice