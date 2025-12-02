Non è obbligo di legge allegare i preventivi di spesa all’avviso di convocazione

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al terzo comma, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere la «specifica indicazione dell’ordine del giorno». La norma è stata interpretata costantemente dalla giurisprudenza nel senso che per l’indicazione dell’ordine del giorno non è richiesto un dettaglio minuzioso degli argomenti oggetto della discussione, ma è necessaria una chiarezza sufficiente a permettere a ogni condòmino di comprendere...

