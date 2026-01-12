Condominio

Non è sempre possibile stilare un elenco dei morosi parziari

Bisogna che si tratti di una o poche obbligazioni che nascono su importi certi e segnati da un puntuale vincolo di destinazione

di Francesco Schena

Tema morosità in primo piano. In condominio punto di svolta è stata l’ordinanza 14530, depositata il 9 giugno 2017 dalla sezione VI civile della Cassazione, nella quale i giudici di legittimità, richiamandosi alla sentenza Sezioni unite 9148/2008, hanno ribadito come «in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi...

Correlati

Per la mancata consegna della lista dei morosi va chiamato in giudizio l’amministratore

Gli ultimi contenuti di Condominio