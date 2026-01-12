Non è sempre possibile stilare un elenco dei morosi parziari
Bisogna che si tratti di una o poche obbligazioni che nascono su importi certi e segnati da un puntuale vincolo di destinazione
Tema morosità in primo piano. In condominio punto di svolta è stata l’ordinanza 14530, depositata il 9 giugno 2017 dalla sezione VI civile della Cassazione, nella quale i giudici di legittimità, richiamandosi alla sentenza Sezioni unite 9148/2008, hanno ribadito come «in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi...
Privacy: le morosità condominiali, cosa può essere comunicato e a chi
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice