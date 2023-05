Non occorre assistenza legale se la revoca dell’amministratore è disposta dall’autorità giudiziaria di Rosario Dolce

Per la rimozione dell’amministratore condominiale tramite la volontaria giurisdizione è necessario procedere con un legale? Quali sono le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino – e, in questo caso, non occorre l’assistenza di un legale (anche se, vista la complessità della disciplina...