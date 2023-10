Non risarcibili le lesioni minime della privacy che non hanno prodotto danni comprovati di Ivana Consolo

L’affissione in bacheca di notizia già resa nota verbalmente in assemblea e subito rimossa non produce danno risarcibile









La società di amministrazione di un condominio, veniva convenuta in giudizio poiché ritenuta responsabile dell’illecita affissione in bacheca condominiale di una copia dell’avviso dell’ordine di demolizione intimato a due condòmini resisi responsabili di abusi edilizi. Ritenendosi lesi nel loro diritto alla privacy, i condòmini si rivolgevano al Tribunale per chiedere un risarcimento danni che tenesse conto del carattere particolarmente rilevante di tale diritto della personalità.

La società di amministrazione si difendeva sostenendo, anzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva. Il dovere di custodia dei dati personali dei condòmini, nonché della stessa bacheca condominiale, è in capo al condominio, che viene dunque individuato dalla convenuta quale unico e solo soggetto tenuto a rispondere di un eventuale danno.

La durata temporale dell’affissione

In ogni caso, la resistente ci teneva ad evidenziare due aspetti ritenuti dirimenti:

• l’affissione ha avuto una durata temporale decisamente minima, giusto il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i due condòmini si sono accorti di quanto accaduto, e il momento in cui lo hanno reso noto all’amministrazione, che ha immediatamente telefonato al custode per ordinare la rimozione dell’affissione. Tali assunti difensivi venivano confermati all’esito di escussione testimoniale dell’amministratore e del custode, e la veridicità della deposizione dell’amministratore veniva avvalorata dalla considerazione che il documento controverso non era scritto su carta intestata della società amministratrice dello stabile, a differenza di tutti gli altri avvisi affissi nella bacheca condominiale;

• in sede di assemblea era già stata resa nota la condanna dei condòmini, proprio attraverso la produzione, la distribuzione e l’allegazione a verbale del documento per cui è causa.

Quale lesione dà diritto al risarcimento

A dirimere la controversia in parola, è il Tribunale ordinario di Milano, con sentenza numero 7732 del 6 ottobre ultimo scorso. Nel provvedimento i giudici si richiamano preliminarmente ad un principio di Cassazione secondo cui, la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di trasgressioni al Codice della privacy, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, intesa quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato.

Occorre sempre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il principio di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione, che vede nella tolleranza della lesione minima un suo intrinseco corollario. Si ha dunque una lesione intollerabile del diritto alla privacy solo quando si è in presenza di una violazione che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Partendo da tale principio guida, il Tribunale elabora il proprio ragionamento. Secondo i giudici meneghini sussiste la risarcibilità del danno derivante da lesione della privacy solo se tale lesione sia concretamente avvenuta, non rilevando una mera dimensione potenziale.

Nel caso di specie, i due condòmini si sono limitati ad asserire di aver subito un pregiudizio alla propria privacy per l’eventualità che presunti e non meglio individuati soggetti terzi (estranei al condominio) sarebbero potuti venire a conoscenza di informazioni strettamente riservate che li riguardavano. Siamo chiaramente nell’ambito delle eventualità, non certamente del realmente accaduto.

Ma anche a voler ritenere sussistente l’avvenuta lesione di del diritto alla riservatezza dei due attori, per aver diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che la violazione della privacy abbia concretamente cagionato un danno-conseguenza di seria entità da provare in corso di causa, anche in via presuntiva. I due condòmini non hanno dimostrato in alcun modo quali conseguenze dannose possa aver cagionato loro la mera affissione dell’avviso nella bacheca condominiale.

Di converso, le circostanze addotte a propria difesa dalla società di amministrazione hanno trovato piena conferma nelle prove per testi espletate in corso di causa. Conseguentemente, il Tribunale conclude ritenendo prevalente il principio di tolleranza della lesione minima, e respinge ogni istanza attorea.