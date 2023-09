Non risponde il condominio delle trattative dirette sulla fornitura del riscaldamento impresa/fruitori di Eugenio Correale

Questo vale anche nel caso in cui i condòmini abbiano chiesto all'amministratore di sottoscrivere il contratto perché conta la riferibilità dell'approvazione dello stesso unicamente agli inquilini

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sugli attuali riflessi delle previsioni contenute nella pronuncia della Corte d’appello Torino, sezione terza, sentenza 2045 del 5 dicembre 2016.

In sintesi

Sussiste il difetto di legittimazione passiva del condominio laddove il rapporto contrattuale per il servizio di riscaldamento sia intercorso direttamente tra l'impresa e i conduttori-fruitori del servizio e non con il condominio. Dunque quando nelle assemblee condominiali i condòmini e gli utenti si riuniscono contestualmente per consentire a questi ultimi di autorizzare l’amministratore del condominio a stipulare i contratti in nome e per conto degli utenti, ma il condominio non delibera sul servizio di riscaldamento e non lo gestisce, quest’ultimo non può essere considerato parte contraente e dunque non è responsabile per la manutenzione straordinaria dell’impianto perché non è ente di gestione delle parti comuni.

Il coinvolgimento dell'amministratore

La sentenza merita di essere ricordata soprattutto poiché l'assemblea degli inquilini aveva autorizzato a sottoscrivere il contratto di fornitura con l'impresa proprio l'amministratore del condominio. Il coinvolgimento dell'amministratore aveva indotto il fornitore a sperare di poter vantare diritti e crediti ad nei confronti dell'ente di gestione, con la gradevole sequela delle garanzie patrimoniali che i condòmini possono offrire in quanto proprietari di immobili.

La Corte d'appello ha invece ritenuto che avesse errato il Tribunale in quanto, pur avendo riconosciuto la presenza dei conduttori all’assemblea e la riferibilità della approvazione del contratto di fornitura unicamente agli inquilini, non aveva distinto tra le decisioni assunte dai fruitori del servizio di riscaldamento e le responsabilità dei condòmini.

Ragionevolmente i giudici dell'appello hanno sottolineato che il rapporto contrattuale azionato dall'impresa era intercorso direttamente con i fruitori del servizio e non con il condominio. Pertanto nessun rilievo avrebbe dovuto darsi alla circostanza che i condòmini e gli utenti si riunissero contestualmente per consentire a questi ultimi di autorizzare l’amministratrice del condominio a stipulare i contratti in nome e per conto degli utenti. Quel che contava era che il condominio non aveva assunto alcuna decisione sul servizio di riscaldamento e che della gestione si erano occupati soltanto gli inquilini.