Non si prescrive l’onere condominiale indicato nel bilancio non impugnato di Rosario Dolce

In forza del principio di cassa il rendiconto condominiale si origina dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente

La prescrizione degli oneri condominiali - ammesso sia eccepibile in sé al condominio, ovvero abbia una dimensione periodica univoca (in dottrina gli argomenti sono molto discussi) - deve essere necessariamente fatta valere in sede di impugnazione della delibera assembleare che approva il consuntivo annuale di gestione.

In sintesi è questo il principio innovativo che emerge dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Milano numero 2762 del 27 settembre 2023, la quale nega: «… l’automatica caducazione della delibera che riporti al suo interno l’approvazione di un debito che si suppone prescritto in assenza di una iniziativa della parte interessata diretta all’impugnazione della stessa per intervenuta prescrizione…» secondo i termini previsti dall’articolo 1137 Codice civile.

La vicenda processuale

Naturalmente ci troviamo in sede di opposizione ad un decreto ingiuntivo, sollevata da parte di un condòmino per ragioni collegate alla prescrizione degli oneri richiesti in pagamento (in cui si assume che la relativa decorrenza sia da cadenzare in un range temporale quinquennale).

Il condominio-opposto ha avuto modo di difendersi dalla avversa eccezione assumendo che il credito del monitorio tragga fondamento dall’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea dei condòmini, che, in quanto tale, risulta incontestabile perché giammai impugnato.

Il richiamo al principio di cassa

La tesi difensiva è parsa vincolante anche al giudice collegiale di secondo grado, il quale, anzi, l’ha implementata, ivi approfondendo alcuni degli aspetti giuridico-contabili più cruciali. In particolare, i giudici del gravame hanno richiamato il cosiddetto “principio di cassa”, ricordando che in ragione di esso i crediti vantati dal condominio verso un singolo condòmino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (Cassazione 15401/2014).

Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio – così continua il giudicante - i nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità ove rimaste insolute, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio.

Considerazioni conclusive

Ciò vuol dire, dunque, che il rendiconto condominiale, in forza del citato principio di continuità, deve originarsi dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente, a meno che l’esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano venuti meno con sentenza passata in giudicato. Solo in questo caso, infatti – così ricorda il giudicante -, si impone all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni determinate dalla sentenza intervenuta ad annullare il documento contabile.

In altri termini: «Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile, costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso» (Cassazione 4489/2014)”.