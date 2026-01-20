Non valido l’invio del verbale di assemblea a mezzo whatsapp
Impossibile individuare la data di ricezione e quindi di decorrenza del termine di 30 giorni entro cui l’assente può impugnare la delibera
L’uso a volte compulsivo di whatsapp può costare caro in ambito condominiale. Lo conferma la sentenza 12101/2025 del Tribunale di Napoli dello scorso dicembre. Ad originarla l’impugnazione da parte di due condòmini di una delibera: sottolineavano di non essere stati convocati in assemblea secondo le modalità previste dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile.
Per stessa...