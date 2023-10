«Notai a tutela dei diritti Piano pubblico per la casa» di Maria Carla De Cesari









Notai professionisti del diritto e garanti dei diritti. Per sintetizzare il notariato, Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale, gioca su questa articolazione. E per dare concretezza a questa immagine, insieme al vertice di categoria, ha scelto per il LVIII congresso nazionale, che si apre oggi a Roma, un tema popolare come quello della casa.

L’obiettivo è declinare il confronto non solo in base alla valenza economica e al ruolo rispetto al Pil e al risparmio, ma anche alla luce delle esigenze e dei bisogni delle persone, con particolare attenzione ai più fragili.

«La casa – dice Biino – è al centro dell’attività di tutti i notai, da Bolzano a Lampedusa. I dati dicono che le compravendite di prime case sono in sensibile diminuzione anche per il caro mutui e le limitate disponibilità delle famiglie, specie giovani. D’altro canto, se guardiamo alla demografia emerge come una quota rilevante di proprietari ha più di 65 anni. E spesso si tratta di nuclei monopersonali. Questa tendenza è destinata a diventare sempre più forte».

Dunque: da una parte i giovani faticano a ottenere il diritto alla casa, dall’altra gli anziani sono alle prese con un patrimonio spesso da riqualificare. In prospettiva tante abitazioni sul mercato destinate a rimanere vuote. Come se ne può uscire?

La proposta del notariato è un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica, per consentire il diritto alla casa ai giovani e alle persone più in difficoltà. Lo Stato deve promuovere interventi di riqualificazione su vasta scala: si tratta anche di un modo per frenare il consumo incontrollato del territorio. Parlando per slogan dobbiamo accrescere e migliorare l’offerta immobiliare, favorire l’accesso alla casa e consolidare la proprietà. Se questi sono gli obiettivi, i notai con le loro competenze giuridiche possono aiutare il Governo e il legislatore a definire nel modo migliore le regole.

Al congresso ci sarà una sessione dedicata al cohousing. Perché?

Sempre più le persone anziane vivono da sole. Allora bisogna pensare soluzioni in cui la proprietà degli immobili possa anche essere di un ente filantropico, ma la gestione sia pensata su misura delle esigenze delle persone.

Un’idea in linea con la legge quadro sugli anziani che si propone di costruire non tanto assistenza ma un progetto di vita per le persone.

Tra le proposte c’è quella del mandato di protezione per la futura incapacità. Un istituto, già diffuso in molti Paesi, che consente di definire oggi le scelte che un domani non si sarà in grado di fare. Si dovrebbe affiancare a istituti affermati, come quello dell’amministratore di sostegno.

Si tratta di una proposta a cui tutto il notariato lavora da tempo.

La bozza della legge di Bilancio sembra raccogliere una sollecitazione del notariato per consentire la libera circolazione dei beni donati. Un successo?

L’articolato andrà esaminato, sarà perfettibile, ma è sicuramente un passo avanti rispetto a un problema che si trascina da 80 anni. Nella legge di Bilancio c’è anche un’altra misura a lungo chiesta dal notariato: la banca dati nazionale per l’antiriciclaggio, dove confluiranno tutti gli atti notarili. Attraverso l’intelligenza artificiale sarà possibile capire se dietro una serie di operazioni apparentemente slegate ci sia un’attività sospetta. Questa misura potrebbe essere un importante tassello per la candidatura di Roma quale sede dell’Autorità europea antiriciclaggio.

Sull’antiriciclaggio si è aperto un confronto con il ministero dell’Economia. Qual è il punto?

Occorre riproporzionare le sanzioni in base alla gravità delle violazioni.

Qual è lo stato di salute del notariato? E quali sono le aspettative per un congresso organizzato su un tema di così ampia portata sociale?

Viviamo una crisi delle vocazioni: il numero dei praticanti è in calo. Per questo è necessario far conoscere il ruolo del notaio nelle università ma anche nelle scuole superiori. Abbiamo deciso l’istituzione della Scuola nazionale del notariato: oggi per preparare i candidati al concorso ci sono decine di scuole private, che puntano su una preparazione nozionistica, magari insistendo su casi particolarissimi. Dobbiamo invece mirare a preparazione e competenze giuridiche solide, accompagnate da una forte consapevolezza etica. Quanto al Congresso credo sia importante far emergere come il notariato sia al servizio del bene comune. In questo modo si potrà anche far crescere la politica di categoria.