Notariato e Anaci presentano il 19 aprile la guida «Vivere in Condominio - Casi e risposte pratiche» di Redazione

Mercoledì 19 aprile, dalle 11 in poi, la Sala Capranichetta, in piazza di Monte Citorio 125, a Roma, sarà la cornice della presentazione della guida “Vivere in Condominio – Casi e risposte pratiche” . Il volume, realizzato dal Notariato con Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e quattordici associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del cittadino, U.Di.Con, Unione nazionale consumatori) nasce dalla volontà di fare il punto sulla situazione attuale e sulla giurisprudenza, a dieci anni dall’entrata in vigore della legge 220/2012 (che ha modificato in maniera significativa la disciplina condominiale). L’obiettivo? Offrire un orientamento efficace ai cittadini in cerca di informazioni complete e risposte ai casi pratici.

Il parterre di ospiti

Nel corso dell’incontro pubblico, organizzato dal Consiglio nazionale del Notariato e moderato da Federico Ruffo, conduttore di Mi manda Rai Tre, interverranno Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci, l’onorevole Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, l’onorevole Luciano D’Alfonso, componente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del Notariato con delega ai consumatori, Grazia Ferdenzi (Confconsumatori), Patrizio Barbieri (Adoc Nazionale), Giovanni Rizzi, componente della Commissione Consumatori del Consiglio nazionale del Notariato ed Edoardo Riccio, direttore del Centro studi nazionale Anaci.