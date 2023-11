Nulla la delibera approvata durante assemblea convocata indicando un luogo di svolgimento generico di Annarita D’Ambrosio

L'invio di una pec tardiva e l'apposizione di cartelli nel palazzo non sanano l'illegittimità









Convocazione errata dell’assemblea condominiale e nullità delle conseguenti deliberazioni adottate al centro della interessante sentenza del Tribunale di Rimini 774/2023 relativa ad un caso che può ritenersi poco frequente ma che invece in realtà è abbastanza diffuso. La vicenda processuale riguardava un condominio di soli tre proprietari, quindi rientrante tra quelli nei quali non risulta necessaria la nomina di un amministratore. In questa ipotesi invece un amministratore c’era ed era uno dei comproprietari...