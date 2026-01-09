Condominio

Nulle le delibere dell’assemblea convocata da amministratore revocato dal giudice

Perde ogni potere tranne la circoscritta finalità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore

di Federico Ciaccafava e Annarita D'Ambrosio

Sono annullabili le delibere assunte da un’assemblea che risulti convocata da parte di un amministratore revocato. È la conclusione cui giunge la sentenza 4586/2025 del Tribunale di Brescia.

I fatti

Nel caso di specie, rilevato che all’atto della convocazione assembleare, l’amministratore, essendo già decaduto dall’incarico a seguito della sua revoca disposta dall’autorità giudiziaria, aveva perso il relativo potere, tranne che per la circoscritta finalità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore...

