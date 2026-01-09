Nulle le delibere dell’assemblea convocata da amministratore revocato dal giudice
Perde ogni potere tranne la circoscritta finalità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore
Sono annullabili le delibere assunte da un’assemblea che risulti convocata da parte di un amministratore revocato. È la conclusione cui giunge la sentenza 4586/2025 del Tribunale di Brescia.
I fatti
Nel caso di specie, rilevato che all’atto della convocazione assembleare, l’amministratore, essendo già decaduto dall’incarico a seguito della sua revoca disposta dall’autorità giudiziaria, aveva perso il relativo potere, tranne che per la circoscritta finalità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore...