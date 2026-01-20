Nuova misura del tasso legale degli interessi

A decorrere dal 1° gennaio 2026 la misura del tasso legale degli interessi è dell'1,6% in ragione d'anno, essendo stata diminuita con D.M. 10 dicembre 2025, rispetto a quella dell'anno scorso pari al 2%.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), con decreto 10 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025, ha stabilito il nuovo tasso legale degli interessi – decorrente dall'anno 2026 e fino a quando non verrà modificato – nella misura pari all'1,6% in ragione d'anno. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026 si applica la nuova misura degli interessi legali pari all'1,6% in ragione d'anno. L'adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore fiscale (imposte ...