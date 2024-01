Nuova Sede Provinciale Anapi a Cosenza

Una nota comunica che la grande famiglia Anapi si allarga con l’apertura della nuova sede provinciale a Cosenza, che verrà gestita da Luca Di Paoli, nuovo referente provinciale. La sede si trova in Via Caduti di Via Fani 158/A presso lo studio commerciale gestito dal dottor Di Paoli.

Così come tutte le sedi provinciali presenti sul territorio nazionale, anche la sede Anapi di Cosenza si occuperà di organizzare e gestire corsi di formazione in aula abilitanti alla professione di amministratore di condominio e corsi di aggiornamento professionale dedicati a coloro che svolgono già l’attività di amministratore condominiale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede nazionale Anapi al numero verde 800 032 155, oppure rivolgersi direttamente alla sede provinciale Anapi di Cosenza: tel./fax 0984017992