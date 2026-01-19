Nuova sede provinciale Anapi a Prato
Consoliderà la presenza sul territorio, organizzando corsi formativi per amministratori di condominio, iniziali e di aggiornamento
Anapi comunica l’apertura di una nuova sede provinciale, a Prato, gestita da Paola Taiti. Così come le altre sedi provinciali Anapi presenti su tutto il territorio nazionale, anche quella di Prato si occuperà di consolidare la presenza sul territorio gestendo e organizzando corsi di formazione iniziale abilitanti alla professione di amministratore di condominio e corsi di aggiornamento professionale.
La nuova sede si trova in Via Milano 29A presso lo Studio Taiti – Amministrazioni condominiali ed ...