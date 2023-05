Nuovo evento Smart24Condominio che segna la nascita di Atp Academy. Webinar il 21 aprile dalle 10

Evento formativo che segna la nascita di Atp, Associazione tutela e protezione, Academy il prossimo 21 aprile dalle 10 alle 13 su piattaforma Zoom ( clicca qui per la locandina ). Al centro dei lavori la riforma Cartabia, focus nel condominio. A presentare nel dettaglio l’Academy gli avvocati Rosario Dolce e Carlo Pikler, tra i relatori della mattinata di lavori che sarà aperta dall’intervento dell’avvocato Roberto Rizzo sulla negoziazione assistita. A seguire la nuova mediazione in ambito condominiale di cui parlerà l’avvocato Antonio Console , le novità della riforma in ambito condominiale a cura di Rosario Dolce e la clausola med/arb sui cui si concentrerà l’avvocato Giuseppe Catalano. A chiudere la giornata Carlo Pikler discutendo di arbitrato rituale e irrituale e concentrandosi sulle soluzioni proposte da Atp.

L'evento avrà una durata indicativa di tre ore,

per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: info@assotutelaeprotezione.it