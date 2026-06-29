Il decoro architettonico – allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica che ne caratterizzi la fisionomia – è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. In particolare, sulle facciate, ogni lavoro che incide sul decoro, necessita dell’assenso dell’assemblea, a prescindere dal giudizio sul risultato estetico dei lavori progettati. Lo conferma il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza...

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