Ok a tende e vetrate panoramiche in condominio, ma senza ledere il decoro

Salva casa in condominio. Alcune delle previsioni sono, come anticipato su queste pagine, destinate ad impattare sulla gestione condominiale, soprattutto l’estensione dei cosiddetti interventi di edilizia libera, ovvero privi di titolo abilitativo, come le tende da sole e le Vepa, le vetrate panoramiche amovibili.

Le novità introdotte al Testo unico dell’edilizia

L’agevolazione introdotta integra la previsione dell’articolo 6 del Dpr 380/2001 (testo unico edilizia) che definisce le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera: ...