Olimpiadi, Palazzo Marino raddoppia la tassa di soggiorno
Nel 2026 si pagheranno 10 euro al giorno a persona negli hotel 4 e 5 stelle, 9 euro e mezzo nelle case vacanze: le critiche degli operatori
Con le Olimpiadi invernali raddoppia la tassa di soggiorno a Milano: potrà arrivare fino a 10 euro. Il provvedimento, approvato ieri dalla Giunta comunale, sarà valido solo per il 2026, anno dei Giochi di Milano-Cortina. Ma non sarà solo il capoluogo lombardo ad usufruirne, perché il 50% dell’incremento dovrà essere restituito alle casse dello Stato (con tempi e modalità da decidere). La possibilità è stata concessa dal decreto Anticipi di ottobre, e Palazzo Marino ha deciso di sfruttare la possibilità...
Bonus elettrodomestici attivo a partire dal 18 novembre 2025
di Elena Ferrari - Dottore commercialista
Cessione di un immobile agevolato con superbonus: plusvalenza anche in caso di donazione
di Elena Ferrari - Dottore commercialista