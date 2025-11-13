Fisco

Olimpiadi, Palazzo Marino raddoppia la tassa di soggiorno

Nel 2026 si pagheranno 10 euro al giorno a persona negli hotel 4 e 5 stelle, 9 euro e mezzo nelle case vacanze: le critiche degli operatori

di Giuseppe Latour e Sara Monaci

Con le Olimpiadi invernali raddoppia la tassa di soggiorno a Milano: potrà arrivare fino a 10 euro. Il provvedimento, approvato ieri dalla Giunta comunale, sarà valido solo per il 2026, anno dei Giochi di Milano-Cortina. Ma non sarà solo il capoluogo lombardo ad usufruirne, perché il 50% dell’incremento dovrà essere restituito alle casse dello Stato (con tempi e modalità da decidere). La possibilità è stata concessa dal decreto Anticipi di ottobre, e Palazzo Marino ha deciso di sfruttare la possibilità...

