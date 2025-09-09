Opere a ridosso senza autorizzazione
La nuova scala realizzata a 3 centimetri dal perimetro per i giudici è «in aderenza»
È possibile edificare in aderenza a un muro condiviso senza necessità di accordarsi con il vicino, a patto che si costruisca senza appoggiare la nuova costruzione a quella preesistente. La costruzione è da considerarsi in aderenza anche in presenza di intercapedini - di modeste dimensioni e derivanti da anomalie edificatorie - colmabili senza appoggi o spinte sulla costruzione precedente.
Nel caso in esame (ordinanza 24628/2025), l’intervallo tra il muro e la scala edificata in aderenza è di 3 centimetri...
Scioglimento comproprietà improcedibile senza titolo urbanistico e conformità catastale
di Raffaello Stendardi - a cura di Assoedilizia