Opere a ridosso senza autorizzazione

È possibile edificare in aderenza a un muro condiviso senza necessità di accordarsi con il vicino, a patto che si costruisca senza appoggiare la nuova costruzione a quella preesistente. La costruzione è da considerarsi in aderenza anche in presenza di intercapedini - di modeste dimensioni e derivanti da anomalie edificatorie - colmabili senza appoggi o spinte sulla costruzione precedente.

Nel caso in esame (ordinanza 24628/2025), l’intervallo tra il muro e la scala edificata in aderenza è di 3 centimetri...