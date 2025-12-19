Pdl Gardini: le proposte Anaci per migliorare il testo
Professionalità dell’amministratore, rendiconto e morosità i campi di intervento. La proposta di legge introduca la non pignorabilità del conto corrente condominiale
Il Progetto Di legge 2692/2025, presentato il 17 dicembre 2025 alla Camera dei Deputati, nella Sala del Cenacolo, (alla presenza degli Onorevoli Gardini, Montaruli e Osnato), presenta interessanti spunti per il miglioramento della normativa condominiale, la quale investe oltre 45 milioni di italiani.
Anaci, come espresso in sede di evento da me, presente unitamente ad Edoardo Riccio quale direttore del Centro studi nazionale, condivide che, per il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere la diminuzione...