Per invocare il caso fortuito va fornita dettagliata prova del fatto che esclude la responsabilità del custode di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Insufficiente la semplice allegazione non documentata delle circostanze invocate come esimenti

In tema di responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 del Codice civile, per ottenere l'esonero dalla stessa, il soggetto obbligato (ossia, il custode), dalla cui proprietà privata siano derivati danni alla cosa comune ed agli immobili di altri condòmini, deve fornire la prova rigorosa che il fatto invocato come esimente presenti i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, pertanto, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia ed il danno provocato, concretizzando così gli estremi del caso fortuito.

La semplice allegazione del fatto del terzo, non supportata da adeguati riscontri probatori e documentali, è del tutto inidonea a consentire di individuare un preciso elemento causale estraneo alla sfera del custode e tale da avere determinato, da solo, il danno.

Questi i rilevanti principi di diritto contenuti nell'ordinanza numero 21360 del 19 luglio 2023, con la quale la Cassazione ha scritto definitivamente la parola fine ad una vicenda processuale articolata in ben due fasi (una cautelare ed una a cognizione piena) e tre gradi di giudizio.

I fatti di causa

Con un preliminare procedimento di accertamento tecnico preventivo, il condominio ed alcuni condòmini in proprio, hanno agito contro il resistente al fine di far determinare le cause tecniche delle ingenti infiltrazioni d'acqua che si erano verificate sia all'interno delle parti comuni che degli immobili di proprietà esclusiva e che, secondo la prospettazione gli istanti, provenivano dall'impianto di proprietà dell'intimato.

In particolare, secondo le risultanze del procedimento cautelare, non essendo state chiuse le valvole di ritegno dell'impianto idrico privato, l'acqua, ghiacciata nelle condutture durante l'inverno, in primavera, a causa dell'innalzamento delle temperature, si era sciolta ed aveva ripreso a scorrere abbondante, così da tracimare dalla condotta privata all'interno delle proprietà dei danneggiati.

Nella successiva azione di merito, proposta dal soccombente al fine di fare accertare l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico e dimostrare, così, l'insussistenza di ogni responsabilità in relazione al denunciato sinistro, il Tribunale di Portogruaro rigettava la domanda di accertamento negativo e, in accoglimento delle riconvenzionali proposte dai convenuti, condannava l'attore al risarcimento dei danni da infiltrazioni oltre che al ristoro di tutti i danni patrimoniali documentati.

Proposto appello principale dalla parte soccombente, i condòmini convenuti hanno, a loro volta, proposto appello incidentale, lamentando l'insufficiente risarcimento concesso dal Tribunale, che non aveva tenuto conto dei danni indiretti, pure richiesti in primo grado, consistenti negli esborsi sostenuti per aver dovuto prendere alloggio temporaneo in albergo, a causa della inagibilità degli appartamenti invasi dall'acqua e resi, per questo, inagibili.

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza numero 3680/2019, ha respinto l'appello principale, accogliendo, per converso, quello incidentale, liquidando in favore degli istanti i residui danni patrimoniali, per come da questi ultimi quantificati. Per la cassazione di detta pronuncia, ha proposto ricorso l'appellante; hanno resistito per il rigetto gli intimati, affidandosi ad un unico controricorso.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità, nel dichiarare il ricorso inammissibile, condannando così l'istante al pagamento delle spese di lite ed al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, hanno evidenziato la grave carenza probatoria in cui è incorso il proprietario/custode dell'impianto idrico privato, dalla cui insufficiente manutenzione sono derivati i danni lamentati dagli intimati.

In particolare, osserva la Cassazione, quest'ultimo non ha correttamente adempiuto all'onere che incombe sul custode che voglia essere liberato dalla responsabilità risarcitoria a lui ascrivibile, per effetto dei danni direttamente derivanti dalla cosa di cui è oggettivamente responsabile, indipendentemente da ogni valutazione sull'elemento soggettivo della sua condotta.

Il proprietario danneggiante ha, infatti, sostenuto a propria discolpa che il sinistro sarebbe stato direttamente ed unicamente ascrivibile al fatto del terzo, consistente nella negligenza e imperizia della ditta manutentrice, i cui dipendenti, incaricati di effettuare la pulizia annuale delle condotte idriche, avrebbero dimenticato di chiudere e sigillare adeguatamente le valvole ed i contatori, dai quali, successivamente, è fuoriuscita l'acqua che ha allagato i locali di proprietà delle controparti.

Solo concreti elementi di riscontro provano il caso fortuito

Nell'articolare tale difesa, però, il custode si è limitato ad una generica affermazione di principio, non adeguatamente supportata da alcun concreto elemento di riscontro, tanto che, quand'anche, osserva la Corte, si volesse ritenere tale enunciazione una circostanza validamente allegata (cosa, comunque, neanche ipotizzabile nel caso di specie), non sarebbe stata in ogni caso idonea a consentire di individuare un preciso fatto estraneo alla sfera del custode, di portata tale da elidere il nesso causale (puntualmente provato, invece, dagli intimati) tra la cosa ed il danno, così da potere integrare gli estremi del caso fortuito impropriamente invocato (il fatto del terzo), in grado, da solo, di aver cagionato i danni patrimoniali lamentati (dal condominio e, soprattutto) dagli altri condòmini (Cassazione 27724/2018; Cassazione 30775/2017).

Altrettanto non condivisibile, addirittura inammissibile, per la Cassazione, l'ulteriore censura articolata dal ricorrente, consistente nel fatto che il giudice del merito abbia indebitamente riconosciuto agli appellati il danno indiretto, ossia il risarcimento per le spese sostenute per le camere d'albergo utilizzate dagli stessi nel periodo d'inagibilità degli appartamenti allagati.

Tale doglianza, osserva la Suprema corte, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, in quanto presuppone una (nuova) valutazione dell'idoneità dei documenti prodotti a sostegno della relativa richiesta da parte dei condòmini, già adeguatamente effettuata ed argomentata dal Tribunale prima, e dalla Corte d'appello, poi. Ricorso integralmente respinto, dunque, e soccombenza integrale, anche in punto di spese, per l'incauto istante.