Per l’approvazione valida di un rendiconto è sufficiente una contabilità chiara
Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione tutta la documentazione, non necessariamente allegata all’avviso di assemblea
Per l’approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L’obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell’amministratore. lo precisa Corte di cassazione, sezione...